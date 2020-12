Copa do Brasil: Geromel não se recupera, mas Alisson será reforço gremista contra o São Paulo

O Grêmio inicia a semana decisiva por uma vaga na final da Copa do Brasil com uma boa e uma má notícia. Para o segundo enfrentamento com o São Paulo, nesta quarta-feira (30), desta vez no Morumbi, o técnico Renato Portaluppi não deverá contar com o zagueiro Geromel. O capital gremista não se recuperou a tempo de um problema muscular na coxa esquerda e não enfrentará o tricolor paulista.

O defensor não estará em campo, mas David Braz pode ficar à disposição, após se recuperar de um desconforto muscular. Com isso, Braz deve formar dupla com kannemann. No entanto, Rodrigues também está sob aviso, caso precise entrar.

vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO Já Alisson atuou os 90 minutos na, no domingo (27), pelo Brasileirão, e deve ser titular na partida de quarta. Sem atuar há dois meses, o meia-atacante não sentiu problema nenhum e está pronto para o duelo decisivo. A tendência é de que ele seja titular contra o time de Fernando Diniz.

Mesmo com a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 , Portaluppi sabe que a vaga não está definida. "É um clássico do futebol brasileiro. São duas grandes equipes que estão bem tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. É uma decisão de 180 minutos que ainda tem 90", analisou o técnico.

Questionado na coletiva sobre quem irá atuar em São Paulo, Portaluppi brincou: "Quarta-feira, 19h45min, me liga que dou as informações. Sempre após uma partida gosto de esperar 24 horas. De repente o jogador sai de campo sem nenhum problema, mas aí acorda com algum problema. Temos a revisão médica, a partir daí defino a equipe que jogará contra o São Paulo", avisou.