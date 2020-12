Inter: Abel acerta permanência até o final de fevereiro

A presença do presidente eleito Alessandro Barcellos junto à delegação do Inter em Salvador parece ter surtido efeito para a manutenção de Abel Braga no comando do time até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Ainda sem uma definição sobre o treinador que iniciará um novo projeto com o novo mandatário, Abelão seguirá até o final da competição.

vitória sobre o Bahia por 2 a 1, em Salvador. logo após a saída de Eduardo Coudet O técnico campeão da América e do Mundo em 2006 desconversou sobre uma definição logo após aDesde que chegou,, Abel vive seu melhor momento, tirando o que tem de melhor do atual elenco colorado. São cinco jogos sem perder e quatro vitórias seguidas.

Questionado sobre a possível permanência até o final do Nacional, Abel disse que houve uma conversa, mas o anúncio seria feito nos próximos dias. Nesta segunda-feira (28), Barcellos confirmou que o treinador seguirá à frente do time que volta a campo apenas no dia 7 de janeiro, na Arena Castelão, contra o Ceará.

a probabilidade é que Miguel Ángel Ramírez chegue no início do próximo ano Para depois do Brasileirão,para se ambientar e conhecer o elenco. Uma das principais razões para a contratação do ex-técnico do Independiente del Valle é o ótimo aproveitamento das categorias de base, já que o espanhol gosta bastante de trabalhar com jovens.

O grupo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, realizou um treino regenerativo. Após o trabalho na manhã desta terça-feira (29), os jogadores recebem uma folga de três dias, retomando as atividades no próximo sábado (2).