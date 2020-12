Misto quente: cheio de reservas, Grêmio se supera e vence o Atlético-GO

Com todos os pensamentos na decisão da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, contra o São Paulo, era até certo ponto natural que o Grêmio levasse a campo neste domingo (27) uma equipe cheia de reservas. Já distante da disputa pelo título do Brasileirão, resta ao Tricolor manter-se no encalço dos líderes, em busca de uma vaga direta na Libertadores da próxima temporada. E os reservas cumpriram as expectativas: venceu o Atlético-GO por 2 a 1 e consolidou-se na quinta posição, com 45 pontos.

Para o torcedor, o confronto foi a oportunidade de ver jovens como o lateral-direito Vanderson e o zagueiro Ruan, que raramente aparecem entre os selecionados. A partida também marcou o retorno de Alisson, em sua primeira aparição como titular desde outubro, quando sofreu lesão nos ligamentos do joelho.

Desde os primeiros minutos, o desenho do jogo assumiu contornos um tanto óbvios: o Grêmio buscando o ataque, o visitante goiano mais resguardado e tentando aproveitar alguma bobeira do adversário desentrosado para ter a chance. Aos 18 mins, por exemplo, o goleiro Vanderlei saiu mal para interceptar um lançamento, o que por pouco não resultou em gol de Roberson - a defesa gremista conseguiu afastar antes da conclusão.

Mesmo com a longa parada, Alisson demonstrou estar atento ao jogo, e criou uma boa chance de contragolpe aos 30 mins, forçando Jean a fazer importante defesa. Dez minutos depois, Pinares achou Ferreira livre, na entrada da área, e a bola passou raspando o travessão.

O gol amadurecia, e aconteceu aos 43 mins. E serviu para marcar a boa estreia de Vanderson. O lateral surgiu na linha fundo e cruzou com perfeição para Churín. Na disputa pelo cabeceio, o último toque acabou sendo de Dudu, contra a própria meta: 1 a 0 para o Tricolor.

O Dragão tentou ser mais agressivo na volta do vestiário, adiantando a marcação e forçando de forma mais visível as jogadas pelos lados. E teve resultado aos 11 mins. Aproveitando uma confusão coletiva da defesa gremista, Wellington Rato driblou Ruan, cruzou e Gustavo Ferrareis surgiu veloz para empatar.

A resposta do Grêmio veio rápido. Aos 16, Pinares achou Churín livre dentro da área, e o centroavante não perdoou. O auxiliar marcou impedimento de Alisson, que não chega a tocar na bola, mas o árbitro de vídeo interveio e concluiu que o gol foi legal.

Os últimos minutos, curiosamente, inverteram o desenho inicial: foram de um Atlético-GO tentando ser agressivo, enquanto o Grêmio se acautelava e só ia à frente na boa, com a bola dominada. Renato Portaluppi chegou a tirar Churín de campo para colocar o zagueiro Rodrigues, estacionando a defesa na frente do gol. Não foi nada brilhante, muito menos bonito – mas foi eficiente, e o Tricolor somou três pontos importantes na conta do Brasileirão.