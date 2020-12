Contra o Bahia, Inter faz sua última partida de 2020

Com o objetivo de se manter no G4 do Brasileirão, o Inter vai a Salvador neste final de semana naquele que pode ser o último compromisso de Abel Braga no comando Colorado. Diante das especulações acerca de Miguel Ángel Ramirez, treinador que vem sendo ventilado pela nova direção do clube, aumentam os rumores de que o confronto contra o Bahia neste domingo (27), às 16h, seja a despedida de Abelão.