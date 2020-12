Rodrigo Caetano anuncia que não fica no Inter para 2021

Dando sequência ao processo de remodelação do clube para a próxima temporada, nesta quarta-feira (23), o diretor executivo Rodrigo Caetano anunciou que não permanecerá no Inter a partir de 2021. Sem ser procurado pelo presidente eleito Alessandro Barcellos, o profissional encerra o trabalho iniciado em maio de 2018, sem conquistar nenhum título. O mais cotado para assumir a vaga é Paulo Bracks, atualmente no América-MG.

Caetano fez uma autocrítica em relação à falta de títulos. "Sabemos que nos faltou a conquista, mas hoje o Inter está muito mais próximo do que distante, por todo o trabalho que foi realizado nos últimos dois anos. Tivemos próximos de uma Copa do Brasil e acho que podíamos ir além neste 2020. É um ano que não termina, mas saio com a esperança de que o Inter vá finalizar bem 2020 dentro de 2021", projetou.

A saída de Eduardo Coudet também foi pauta na entrevista. Caetano disse que as divergências com o treinador em nada influenciaram na decisão do treinador deixar o Colorado. Inclusive, o executivo afirmou que tentou convencê-lo a permanecer. "A saída de Coudet não dependeu de qualquer pessoa daqui. Não entendo por que essa avaliação. Minha relação com o Coudet sempre foi excelente. A gente segue trocando mensagens, mas ele teve um desejo pessoal", disse.

Caetano contou ainda que as conversas para a permanência do argentino Saravia estão adiantadas. Por outro lado, Musto está de saída no próximo dia 31.

O último compromisso do diretor executivo será em Salvador, onde acompanhará o time no jogo contra o Bahia, no domingo (27), às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Abel Braga não contará com Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Moisés, que ainda tem vínculo com o clube baiano.

Quem deve estar com a delegação, a convite de Marcelo Medeiros, é Barcellos. Durante a viagem, o novo mandatário e Abelão podem conversar sobre a permanência do treinador até o final da competição, em fevereiro. Enquanto isso, a nova direção prepara a chegada do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o provável técnico colorado.

Já o Grêmio recebe o Atlético-GO, neste domingo (27), às 20h30min, na Arena. A missão é não se distanciar da parte de cima da tabela.