Grêmio x São Paulo: duelo de gigantes por vaga na final da Copa do Brasil

eliminado pelo Santos na Libertadores da América O Grêmio inicia nesta quarta-feira (23) a luta por mais uma final de Copa do Brasil em sua história. Ao todo foram oito decisões, com cinco títulos conquistados. Para chegar a sua nona finalíssima, o técnico Renato Portaluppi tenta remobilizar o grupoe sem vencer há quatro partidas. O adversário é o São Paulo de Fernando Diniz, líder do Brasileirão e de ótimas atuações recentes. A partida se inicia às 21h30min, na Arena.

A aposta para surpreender os paulistas no duelo de ida da semifinal é Ferreirinha. O meia-atacante será o titular, já que Portaluppi não pode contar com Luiz Fernando, que já defendeu o Botafogo na competição. A ideia é usar a velocidade de Ferreirinha para romper as linhas bem armadas pelo treinador do São Paulo.

Quem não ficará à disposição é o volante Maicon. Ele não se recuperou de uma lesão na panturrilha e está fora da partida contra seu ex-clube. Darlan deve ser o substituto. Ainda não se sabe a gravidade do problema do capitão gremista e por quanto tempo ele ficará de fora do time. A tendência é de que Maicon também não jogue a partida de volta, na próxima semana, no Morumbi.

A novidade no banco de reservas será o meia-atacante Alisson. Após dois meses fora da equipe, ele ficará no banco de reservas e pode ser opção para entrar no segundo tempo. A última partida em que atuou foi justamente contra o São Paulo, no dia 17 de outubro, fora de casa. Ele sofreu um estiramento nos ligamentos do tornozelo esquerdo.

O tricolor gaúcho deve ir a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Já no tricolor paulista, a grande dúvida é a utilização do atacante Luciano. Recuperado de uma lesão muscular, o ex-atacante do Grêmio viajou para Porto Alegre com o grupo e deve ficar à disposição. O São Paulo deve ser escalado com Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.