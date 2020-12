Com poucas chances no Brasileirão, Grêmio aposta as fichas na Copa do Brasil

péssimas atuações que vem colecionando nas últimas partidas Com um jogo a menos, mas 11 pontos distante da liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio inicia a semana decisiva que abre a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena, o Tricolor recebe o São Paulo de Fernando Diniz e tenta deixar para trás a eliminação na Libertadores e as

Nesta segunda-feira (21), o técnico Renato Portaluppi deu início à preparação para o confronto com o tricolor paulista. Já se sabe que o treinador não pode contar com Pinares e Luiz Fernando, o chileno não foi inscrito na competição, enquanto Luiz Fernando já atuou pelo Botafogo no torneio. Outro nome que não fica à disposição é Robinho, pois já defendeu o Cruzeiro.

derrota para o Santos Os jogadores que seguem de fora, tratando lesões, são Alisson, em fase final de recuperação, e o lateral-direito Orejuela, que sofreu uma lesão muscular na. Podem surgir como opção o zagueiro David Braz e o volante Maicon. Eles seguem sendo avaliados diariamente. Quem está pronto para volta é o zagueiro Paulo Miranda.

Para formar a dupla ao lado de Geromel, a tendência é de que o argentino Kannemann, ainda sem as condições ideais, seja escalado. Outro que deve ir a campo é Ferrerinha. Portaluppi deve apostar na velocidade do meia-atacante para surpreender o São Paulo. A provável escalação gremista tem Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

A principal dúvida no adversário é a presença de um ex-jogador do Grêmio. Vivendo uma grande temporada no Morumbi após a troca envolvendo o atacante Éverton, Luciano não participou do treino desta segunda-feira, segue tratando uma lesão muscular na coxa esquerda, mas tem chances de atuar na Arena.