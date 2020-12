Grêmio empata com o Sport pelo Brasileirão

O Grêmio entrou em campo, no início da noite deste sábado (19), para enfrentar o Sport, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com os donos da casa.

A partida não começou favorável para os gremistas, que logo aos 9 minutos acabaram sofrendo o gol, marcado por Dalberto. Apesar de maior posse de bola na etapa inicial, não surgiram boas oportunidades e assim, sem alterações no placar.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, mas com uma desvantagem para o Tricolor. Aos seis minutos, Kannemann foi punido com o segundo cartão amarelo, sendo expulso da partida. Mas aos 27', em cobrança de pênalti, Pepê deixou tudo igual, quando chutou com qualidade, rasteiro, no canto esquerdo da meta pernambucana.

Com o empate, o Grêmio soma um ponto na competição e segue beliscando o G-4. Com informações do site do Grêmio.