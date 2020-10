Grêmio encaminha acerto com atacante Diego Churin, do Cerro Porteño

A direção do Grêmio já estaria acertada com um novo reforço para o técnico Renato Portaluppi. O nome é Diego Churin, atacante do Cerro Porteño, do Paraguai. De acordo com a imprensa local, o clube gaúcho e o atleta já possuem um contrato fechado, com a duração de três temporadas.

O que estaria freando o acordo seria o próprio Cerro, que ainda não aceitou alguns pontos financeiros na transação. Churin participou de 21 dos 31 jogos do time na temporada e marcou oito gols. O Tricolor estaria desembolsando US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) parta contratá-lo.