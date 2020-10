Campeonato Brasileiro: Inter vence o Vasco e dorme na liderança

fardamento rosa A noite de domingo (18) foi de estreia do, em alusão ao mês de prevenção ao câncer de mama, e de liderança momentânea do Inter no Campeonato Brasileiro. Com um futebol leve, móvel e com bastante intensidade, o Colorado fez um ótimo primeiro tempo, bateu o Vasco por 2 a 0 e dormiu na ponta da tabela. O triunfo colorado deixou a equipe com 34 pontos, os mesmos do Flamengo, e três à frente do Atlético-MG, que encara o Bahia, nesta segunda-feira (19), em Salvador.

O time de Eduardo Coudet repetiu os inícios intensos das últimas partidas no Brasileirão. Aos 11 minutos, Galhardo cabeceou colocado e Fernando Miguel salvou o Vasco. Mas aos 24, o goleiro vascaíno não conseguiu evitar o primeiro gol do Inter: Patrick recebeu de Marcos Guilherme na esquerda e fez o cruzamento para Thiago Galhardo. O goleador ajeitou para Edenilson, na entrada da área, bater colocado e comemorar.

Aos 34, o Colorado, que já era o dono do jogo, marcou mais um. Após boa troca de passes, Abel Hernández ajeitou com o peito para Galhardo, que tocou na frente e foi derrubado por Castán. Pênalti que o artilheiro do campeonato converteu e chegou ao 14º gol na competição.

O Inter voltou um pouco acomodado para a etapa final. Já o Vasco demostrou alguma vontade de descontar. Mesmo assim, a primeira chance clara foi colorada. Aos 11 minutos, Uendel cruzou na medida para Galhardo pegar de primeira e obrigar Fernando Miguel a operar um milagre no Beira-Rio. A resposta vascaína veio no lance seguinte: Cano finalizou para grande intervenção de Lomba.

Com a vantagem, Coudet colocou Rodrigo Dourado e D'Alessandro para tentar recuperar a posse de bola e o controle do jogo. Assim, o Colorado esperou o apito final para comemorar os três pontos e a liderança momentânea do Nacional. Na quinta-feira (22), o time vai até o Chile para o jogo com a Universidad Católica, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.