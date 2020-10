Grêmio pedirá anulação de jogo com o São Paulo

partida contra o São Paulo O Grêmio vai pedir a anulação da, realizada no sábado (17), no Morumbi, que acabou em 0 a 0. O tricolor gaúcho não gostou do fato de Raí, diretor-executivo de futebol do São Paulo, ter conversado sobre a arbitragem com dirigentes da CBF. Depois da conversa, houve uma mudança nos profissionais que atuaram no jogo.

Durante a partida, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, e o zagueiro Geromel reclamaram de um pênalti não marcado, em lance no início do segundo tempo.

Maicon levantou a bola na área dos são-paulinos, Geromel cabeceou para o meio e Kannemann, que se chocou com Reinaldo, mandou para fora. Geromel e Renato Gaúcho pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Traci os ignorou e deu cartão amarelo para o zagueiro.

O Grêmio também pediu a expulsão de jogadores são-paulinos em outros três lances da partida, e questiona a ausência de checagem dos lances pelo VAR.

"Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição", afirmou Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, ao site do clube.

Folhapress