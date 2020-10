Campeonato Brasileiro: Yuri Alberto pode ganhar chance entre os titulares do Inter contra o Vasco

goleada do Inter sobre o Sport por 5 a 3, quarta-feira (14), na Ilha do Retiro. Foram muitas boas notícias naA atuação convincente de Rodinei na lateral-direita e as participações de luxo de Patrick e Edenilson no meio-campo foram essenciais para os três pontos fora de casa. Além disso, o retorno de Rodrigo Dourado após um ano e três meses fora e o primeiro gol de Yuri Alberto fecharam com chave de ouro a noite do time do técnico Eduardo Coudet.

Para enfrentar o Vasco, domingo (18), às 18h15min, no Beira-Rio, o treinador argentino deve repetir boa parte do time. No entanto, algumas peças podem ser preservadas, já que na próxima quinta-feira o Colorado vai até o Chile para enfrentar a Universidad Católica, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Yuri Alberto pode ganhar uma chance entre os titulares diante dos cariocas. Ele comemorou o gol marcado e falou sobre a convocação para a seleção brasileira sub-20, que irá tirá-lo de quatro jogos. "Meu momento é muito bom e quero continuar nessa crescente. A notícia da convocação me deixou muito feliz e ainda mais motivado para estar em campo. Chegarei à seleção com ainda mais confiança e feliz por estar iniciando um trabalho maravilhoso aqui no Inter", comentou.

O Inter não pedirá a dispensa de Yuri Alberto, que servirá à seleção treinada por André Jardine em dois jogos-treino contra as equipes sub-20 do Corinthians e do Ituano, em Itu. O jogador fica de fora das partidas contra a Católica, o Flamengo, o Atlético-GO e o Corinthians.

Quem volta a ficar à disposição é D'Alessandro. Depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Sport, o camisa 10 está de volta contra o Vasco.