Campeonato Brasileiro: Grêmio deve ter Kannemann diante do São Paulo

A vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, quarta-feira (14), Finalmente o Grêmio venceu e convenceu no Campeonato Brasileiro.foi ainda mais comemorada já que o time jogou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Diego Souza. Para enfrentar o São Paulo, sábado (17), às 21h, no Morumbi, o técnico Renato Portaluppi disse já ter o substituto do atacante, mas revelará apenas uma hora antes da bola rolar pela 17ª rodada. Isaque deve ser o escolhido.

O defensor argentino está recuperado da Covid-19 O Tricolor vai em busca da primeira sequência de vitórias na competição. A atuação diante dos cariocas ganhou em qualidade com a presença de Maicon no meio-campo. Ele deve seguir na equipe para enfrentar seu ex-clube. Quem deve retornar ao time é Kannemann.e pode voltar a formar a dupla com Geromel, que jogou na quarta-feira.

"Faremos a revisão em Kannemann. Ele estava um pouco debilitado. Já Geromel estava melhor e pediu para jogar. Os dois era difícil. Dependendo da conversa, ele vai para o jogo ou não. Quem dará a resposta é o próprio Kannemann, se estiver bem, confiante, joga", disse o treinador.

Uma certeza é de que Portaluppi manterá o rodízio que vem fazendo em virtude do calendário apertado. Exemplo deste revezamento são as laterais. Orejuela, Victor Ferraz, Diego Barbosa e Cortez vem revezando na direita e na esquerda.

aproveitamento de Jean Pyerre A dúvida segue sendo o. Ele voltou a ficar à disposição e assistiu a boa atuação do time diante dos cariocas no banco de reservas. A questão é quem sairá para a entrada do meio-campista. Ele pode surgir no lugar de Robinho.

Uma provável formação para encarar o tricolor paulista na noite de sábado pode ter Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann (Rodrigues) e Cortez (Diego Barbosa); Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva) e Robinho (Jean Pyerre), Alisson e Pepê; Isaque.