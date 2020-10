Campeonato Brasileiro: Grêmio vence o Botafogo e convence na Arena

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Mesmo com um a menos em boa parte do segundo tempo, a equipe comandada por Renato Portaluppi se impôs diante do Botafogo, na Arena, e acabou vencendo por 3 a 1, nesta quarta-feira (14), pela 16ª rodada. O triunfo afastou o time do Z-4 e devolveu a confiança que parecia perdida pelo grupo.

O Tricolor foi melhor no primeiro tempo. Com mais posse de bola, o time poderia ter criado mais chances de gol. Mesmo assim, tirou o zero do placar só aos 33 minutos: Robinho cruzou da direita na cabeça de Alisson, que mandou para Diego Souza, também de cabeça, escorar para o fundo das redes e cumprir a lei do ex.

O Botafogo encontrava dificuldades para se aproximar da área gremista, então, aproveitou a bola parada para chegar ao gol de empate. Aos 40, Victor Luís cobrou falta na área e, após desvio em Pedro Raul, Matheus Babi apareceu para finalizar. O empate deixou o duelo mais justo pelo que as duas equipes criaram no primeiro tempo.

A etapa final não poderia começar melhor para os donos da casa. Logo aos dois minutos, Diego Souza recebe de costas, fez a parede e rolou de calcanhar para Pepê chutar de esquerda e colocar o Tricolor mais uma vez na frente. Sete minutos depois, Diego Souza fez uma falta por trás e deixou as travas da chuteira na perna de Guilherme Santos. O juiz aplicou o cartão amarelo. O árbitro de vídeo chamou Flávio de Oliveira, que voltou atrás e deu o cartão vermelho. O Grêmio é o time com mais expulsões no Brasileirão, seis no total.

Os cariocas não aproveitaram o jogador a mais e seguiram dando espaço para o Grêmio. Prova disso que, aos 20, após linda troca de passes pela direita, Victor Ferraz deixou Pepê na cara do gol. O artilheiro tocou na saída de Cavalieri para marcar o segundo dele, terceiro gremista na partida.

Sem forças para reagir, o Botafogo manteve a posse de bola, mas faltou qualidade para se aproximar do gol gremista. Já o Tricolor esperou o tempo passar, comemorar a terceira vitória em casa e os três pontos que afastaram a equipe da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Grêmio visita o São Paulo, sábado (17), às 21h.

ESCALAÇÃO

Grêmio 3

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Alisson, Robinho (Isaque) e Pepê (Cortez); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Botafogo 1

Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, David Sousa (Kevin) e Victor Luís; Rentería, Caio Alexandre (Lecaros), Rhuan (Kalou) e Guilherme Santos (Cícero); Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico: Bruno Lazaroni.

Árbitro: Flávio de Oliveira (SP).