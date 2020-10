Com 3 de Neymar, Brasil vence Peru e segue 100% nas Eliminatórias

Depois de estar atrás no placar duas vezes no estádio Nacional de Lima, o Brasil conseguiu derrotar o Peru por 4 a 2, e se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Richarlison, que iniciou a partida como titular no lugar de Everton Cebolinha, marcou seu primeiro gol nesta edição do torneio, enquanto Neymar anotou mais três gols pela seleção e chegou a 64 com a canarinho, ultrapassando Ronaldo fenômeno na lista de maiores artilheiros em jogos oficiais pelo Brasil. Carrilo e Tapia balançaram as redes para a equipe treinada por Ricardo Gareca.

O confronto também marcou o 50º jogo de Tite à frente da casamata brasileira. Mesmo com o Brasil tendo sido superior na primeira etapa, o Peru retornou melhor do intervalo, e o treinador gaúcho precisou fazer substituições para mudar o quadro da partida. Com os ingressos de Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Alex Telles, o Brasil voltou a dominar o adversário.

A seleção volta a campo no dia 14 de novembro, contra a Venezuela, no Morumbi. Três dias depois, vai a Montevidéu encarar o Uruguai, possivelmente a última data-Fifa de 2020.