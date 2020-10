Com Dourado no grupo, Inter visita o Sport, em Recife

Foram mais de 450 dias desde a última partida, mas finalmente Rodrigo Dourado está à disposição do técnico Eduardo Coudet. O volante entrou em campo no longínquo 10 de julho de 2019, quando o Inter perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo. Nesta quarta-feira (14), às 21h30min, ele é opção no banco de reservas para o duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dourado passou por duas cirurgias no joelho direito desde a partida contra o Palestino, no dia 9 de abril do ano passado, pela Libertadores da América. Após uma entorse, ele foi submetido a um procedimento e retornou em junho, mas voltou a sentir o problema, que se tornou um edema ósseo. Depois de muita fisioterapia e até mesmo de um tratamento com células tronco, Dourado está à disposição.

Musto foi diagnosticado com uma lesão no quadril O volante retorna no exato momento em que. O departamento médico colorado não precisou o tempo de recuperação do argentino, que será reavaliado semana a semana.

vitória sobre o Athletico-PR Outra baixa significativa é a do lateral-direito Heitor. Vivendo seu melhor momento no clube, o jogador foi substituído ainda no intervalo na. O problema é muscular, mas não é grave e ele fica de fora por uma semana. Rodinei assume a posição.

Coudet não contará também com a experiência de D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Edenilson volta depois de cumprir suspensão no jogo diante do Furacão. Dessa forma, o time deve ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Praxedes e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Mais alguns atletas seguem de fora por algum tipo de lesão: Boschilia, Johnny, Nonato e Peglow. A dois pontos do líder Atlético-MG, o Inter precisa pontuar no Recife para não se distanciar da ponta de cima da competição.