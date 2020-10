Al-Ittihad contrata volante do Palmeiras e desiste de Edenilson

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação do volante Bruno Henrique. O jogador deixa o Palmeiras em uma transação que renderá R$ 27 milhões aos cofres do clube. O negócio foi recebido com alívio pela direção do Inter. A ficha número 1 do técnico Fábio Carille era Edenilson. O volante colorado já tinha até acertado salários com a equipe saudita, mas o clube não aceitou o pagamento à vista exigido pela direção colorada.

vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1, domingo (11), no Beira-Rio. O camisa 8 não atuou naEle retorna ao time na quarta-feira (14), quando o Inter vai até Recife para enfrentar o Sport, pela 16ª rodada do Brasileirão.

A principal dúvida é o aproveitamento de Heitor. O lateral-direito sentiu um desconforto muscular e foi substituído no intervalo por Rodinei. Heitor se consolidou na posição com três passes para gol nos últimos dois jogos. Ele se iguala a Thiago Galhardo como líder de assistência do Inter no Brasileirão. O lateral passou por um exame de imagem e não deve viajar para o Nordeste para encarar o Leão na Ilha do Retiro.