Brasil vai a Lima enfrentar o Peru pelas eliminatórias

A seleção brasileira realizou na manhã desta segunda-feira (12) o último treino antes da viagem ao Peru, onde enfrenta a seleção local nesta terça-feira (13), às 21h, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar. No CT Joaquim Grava, o técnico Tite permitiu a transmissão de apenas alguns minutos dos trabalhos técnicos e não mostrou a escalação para o próximo compromisso.

goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na sexta-feira (9) Depois de realizarem o aquecimento e uma atividade física leve em campo, os jogadores foram divididos em dois times. A maioria que foi titular na, ficou no time de colete, mas o zagueiro Thiago Silva atuou sem colete - como ele foi definido como capitão diante do Peru, a tendência é que Tite tenha misturado as equipes no treinamento, sem ordem de escalação.

De colete atuaram Weverton; Gabriel Menino, Marquinhos, Rodrigo Caio e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton Cebolinha, Éverton Ribeiro e Neymar; Matheus Cunha. Já sem colete estiveram os seguintes nomes: Ederson; Danilo, Felipe, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Richarlison, Philippe Coutinho e Rodrygo; Firmino. O terceiro goleiro, Santos, foi o único convocado fora da relação.

A seleção brasileira embarcou para Lima no fim da tarde e desembarcou no final da noite desta segunda-feira, somente para dormir e sem realizar treino de reconhecimento do gramado do estádio Nacional. Nesta terça-feira, o time sai do hotel às 19h15min para jogar às 21h contra o Peru.

A provável escalação tem Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Éverton Cebolinha, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

O Peru, que iniciou a competição empatando em 2 a 2 com o Paraguai, em Assunção, deve ser escalado pelo técnico argentino Ricardo Gareca com Gallese; Advíncula, Abram, Zambrano e Trauco; Aquino, Yotún e Tapia; Carrillo, Ruidíaz e Christofer Gonzales.

O torcedor não terá como acompanhar a seleção na tevê aberta. Para assistir o time de Tite é preciso ser assinante da plataforma de streaming do Esporte Interativo Plus.