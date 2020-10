Santos anuncia que foi liberado pela Fifa a inscrever reforços

O presidente do Santos, Orlando Rollo, anunciou, nesta sexta-feira (9), que a Fifa liberou o clube para inscrever jogadores depois do acerto da dívida com o Hamburgo-ALE.

A Fifa tinha proibido o Peixe de registrar novos jogadores em março devido a uma dívida com os alemães pela contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2016. O clube, porém, tem até a próxima terça-feira (13) para registrar jogadores, uma vez que outras duas dívidas estão em aberto, com Huachipato (Chile) e o Atlético Nacional (Colômbia).

"Temos uma grande notícia para a nação santista. Fomos comunicados pela Fifa, nesta manhã (9), que o 'transfer ban' (banimento de transferência) referente à dívida com o Hamburgo, que foi acertada, já está cancelado", disse, segundo o perfil do Twitter do clube. "Nosso Departamento Jurídico está correndo para registrar atletas que já estavam treinando com o elenco, mas não podiam ser inscritos por causa da punição", completou.

O Santos chegou a um acerto com o Hamburgo nesta quinta (8). A dívida original era de 2,5 milhões de euros, mas acrescida de multa e juros já chegava nos 4,7 milhões de euros (R$ 30 mi). O acordo de negociado com os alemães diminui a dívida para 3,1 milhões de euros (R$ 20,4 mi), acertando 2,5 mi à vista (R$ 16,47 mi) e o restante em três parcelas bimensais.

O Santos ainda deve R$ 19 milhões ao Huachipato, do Chile, e outros R$ 5 milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia. Antes de resolver as pendências com esses clubes, o Santos precisa aproveitar o espaço entre o acerto com o Hamburgo e a abertura da janela de transferências do exterior na terça-feira para inscrever reforços.

A ideia do clube é inscrever o zagueiro Laércio, contratado do Caxias, e o atacante Copete, que volta de empréstimo, até segunda-feira. Com o início da nova janela de transferências na terça-feira, o clube terá de cumprir uma nova punição de impedimento para novas contratações.