Diante do Bragantino, Inter busca se reencontrar com a vitória

A última vitória do Inter no Campeonato Brasileiro foi lá no dia 10 de setembro, quando venceu o Ceará, em casa, por 2 a 0. Quase um mês e quatro rodadas depois, o Colorado busca se reencontrar com os três pontos e não deixar o Atlético-MG disparar na liderança da competição. E para que isso aconteça, o time de Eduardo Coudet visita o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (8), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O principal reforço para buscar a vitória é Edenilson. O volante ainda não definiu seu futuro e segue à disposição do treinador. O Al-Ittihad mantém o interesse em contratar o atleta, mas o clube saudita não chega a um acordo com a direção do Inter, que deseja US$ 5 milhões para liberar o atleta. Só que o os árabes querem efetuar o pagamento de forma parcelada, enquanto o Colorado deseja o valor à vista. Edenilson, que vem de atuações um pouco displicentes, tem contrato até o final de 2022, mas a proposta salarial de R$ 1 milhão mexeu com o jogador.

lateral-esquerdo Moisés foi reintegrado ao grupo, após testar negativo para a Covid-19. O departamento médico anunciou nesta quarta-feira (7) que oO jogador ficou de fora dos últimos jogos, devido ao vírus. Mesmo com o retorno assegurado, o jogador deve seguir no banco, com Uendel entre os titulares. O mesmo ocorre na lateral-direita. Rodinei está de volta, mas Heitor será mantido na posição.

A dúvida está na zaga. Após cumprir suspensão no Grenal 428, Zé Gabriel fica à disposição de Coudet. Porém, Moledo vem de duas boas atuações e pode continuar na equipe. Sem Musto, expulso na Arena, Lindoso retorna. Uma provável escalação do Inter tem Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Moledo (Zé Gabriel), Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

O Bragantino de Maurício Barbieiri também precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Fechando um mês no comando da equipe, o técnico obteve seis dos 18 pontos disputados - uma vitória, três empates e duas derrotas. A equipe deve ir a campo com Júlio César; Raul, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Claudinho e Lucas Evangelista; Artur, Alerrandro e Bruno Tubarão.