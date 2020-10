Paulo Wanderley é reeleito presidente do COB

Paulo Wanderley Teixeira foi reeleito, nesta quarta-feira (7), presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para um mandato de quatro anos, oficialmente de 15 de janeiro de 2021 até o fim de 2024, período que de forma excepcional terá duas edições dos Jogos Olímpicos de verão.

Ao lado do vice Marco La Porta, ele comandará a principal entidade do esporte olímpico nacional tanto em, quanto em Paris-2024. A votação foi realizada em um hotel no Rio de Janeiro e teve vitória de Wanderley ainda no primeiro turno, com maioria de 26 votos.