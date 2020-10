Série B - Pela 14ª rodada, nesta terça-feira (6), jogam Confiança-SE x CRB e Chapecoense x Botafogo-SP (17h), Avaí x Brasil-Pel, CSA x Figueirense, Paraná x Náutico, Vitória x América-MG e Juventude x Cuiabá (19h15min), Ponte Preta x Guarani (21h30min).

Cavani - Depois de viver um período no imaginário do torcedor e da direção do Grêmio, o atacante uruguaio de 33 anos foi anunciado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do Manchester United. O jogador assinou com o clube inglês por duas temporadas.

Tênis - O brasileiro Bruno Soares, ao lado do croata Mate Pavic, superou o norte-americano Rajeev Ram e o inglês Joe Salisbury por 2 sets a 1 (4/6, 6/4, 7/5) e chegou à semifinal de Rolando Garros. Foi a vitória de número 500 na carreira de Bruno o levou a terceira semi em Paris.