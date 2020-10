Grêmio: Porto fecha cerco por Pepê

Após a venda de Everton para o Benfica Junto com as boas atuações, vem o interesse de fora., Pepê assumiu o protagonismo no time do Grêmio, marcou gols importantes e é a principal peça na engrenagem da equipe de Renato Portaluppi. Só que esse futebol vistoso despertou o interesse do Porto, de Portugal. Segundo o jornal A Bola, o atacante de 23 anos teria recebido uma proposta salarial de € 100 mil mensais, mais que o dobro que recebe na Arena.

A direção gremista segue afirmando que Pepê não sai agora. Especula-se que os portugueses teriam oferecido € 12 milhões (R$ 67 mi) mais € 3 milhões (R$ 17 mi) em metas a serem cumpridas pelo atleta. O presidente Romildo Bolzan Júnior segue batendo o pé pela manutenção do artilheiro, que tem contrato até o final de 2024.

Pepê marcou o gol no empate em 1 a 1, no último Grenal, sábado (3), na Arena. Após a partida, foi às redes sociais e publicou uma foto com o dizer "last dance" - referência à série que conta a história de Michael Jordan e do Chicago Bulls e relata a conquista do histórico time de basquete norte-americano. A "última dança" remete ao último jogo, o que assustou o torcedor tricolor.

A janela de transferências em Portugal se encerra nesta terça-feira (6), já que nesta segunda-feira foi feriado no país. Provavelmente, o suspense sobre um possível acerto entre as equipes acontecerá até os minutos finais. O Porto está com dinheiro, já que anunciou, nesta segunda-feira, as vendas do lateral-esquerdo Alex Telles, ex-Grêmio, ao Manchester United, e do volante Danilo, ao PSG. As duas transações podem chegar perto dos € 40 milhões (R$ 223 mi).

A venda de Telles para o futebol inglês irá render alguns reais aos cofres do clube. Como participou da parte da formação do jogador, o Grêmio receberá cerca de R$ 600 mil pela transação.

O que ainda pode acontecer é a venda de Pepê para o Porto, com a saída no final desta temporada, o que só acontecerá em fevereiro, devido à pandemia do coronavírus. Nesse caso, o clube português teria que ceder ao desejo da direção gremista, deixando o atacante até o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, em coletiva na Granja Comary, onde a seleção brasileira iniciou os treinos para os dois primeiros jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, Everton Cebolinha falou sobre uma possível ida do ex-companheiro de Grêmio para o futebol português, já que ele está atuando no Benfica. "Tem que fazer as escolhas baseado no que é melhor para ele. Naquele momento - após a Copa América -, talvez eu não estivesse tão preparado quanto agora. Cheguei a um grande clube, que tem acrescentado muito na minha carreira nesse pouco tempo que estou lá. Pepê já vinha nesse crescimento no Grêmio quando eu estava lá. Logo-logo, ele também estará nos gramados europeus", comentou.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira. A chance de o time ter novas mudanças, em virtude do desgaste, existe. Especialmente nomes como Matheus Henrique e Diego Souza.

Já Maicon é preparado pelo Grêmio para voltar a atuar diante do Coritiba, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, recuperado de lesão muscular, já ficou no banco de reservas durante o Grenal 428, no sábado. Grêmio e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h15min.

Maicon deve ocupar a vaga que tem sido de Darlan nas partidas mais recentes. Outra mudança no time está certa. Diogo Barbosa entra no lugar de Cortez, expulso diante do Internacional, no clássico de sábado. Uma terceira alteração pode acontecer no meio-campo, com Robinho atuando na vaga de Alisson.

A provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson (Robinho) e Pepê; Diego Souza.