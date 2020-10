Everton Cebolinha diz ter evoluído com Jorge Jesus

Copa América em 2019 Um dos destaques da seleção brasileira na campanha vitoriosa na, Everton Cebolinha avalia ter evoluído ainda mais em relação ao ano passado. O responsável por essa melhora técnica e tática é o português Jorge Jesus, seu técnico no Benfica, de Portugal, e ex-treinador do Flamengo. O atacante afirmou que aprimorou a capacidade de dar assistências e hoje consegue desempenhar um "lado mais armador".

"A minha chegada no Benfica também ajudou junto com o Mister, que é um grande treinador. Tenho presenciado isso, o trabalho realmente ajuda muito. O jogador que tem qualidade joga ainda mais com ele. É um cara que cobra bastante, extrai o melhor que o jogador tem", afirmou Cebolinha em coletiva, nesta segunda-feira (5), na Granja Comary, em Teresópolis, onde o elenco de Tite se prepara para a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Tem dados recentes do Campeonato Português que mostram criei muitas chances de gol, com finalizações e assistências. Creio que é adaptação que estou tendo no meu futebol, um lado meu mais armador, que não tinha antes. Espero trazer isso para dentro da seleção também", completou o jogador.

Na última edição da Copa América, Cebolinha atuou com mais frequência no lado esquerdo do ataque, e não pôde jogar ao lado de Neymar, que foi cortado do elenco que disputou a competição por conta de uma lesão. Agora, o atacante ex-Grêmio já prevê uma parceria de sucesso com o craque do PSG. “Jogar com Neymar é sempre especial. É um jogador extraordinário. Estou à disposição do professor Tite para jogar onde ele quiser me colocar, não somente com Neymar, mas todos meus companheiros. Se tiver a chance de jogar com Neymar, vou tentar desfrutar o máximo possível porque não é sempre que a gente pode jogar com alguém do top 3 mundial", elogiou o jogador.

interesse do Porto, rival do Benfica, na contratação de Pepê Cebolinha também foi questionado sobre o, ex-companheiro tricolor em Porto Alegre. “Tem que fazer as escolhas baseado no que é melhor para ele. Naquele momento - após a Copa América -, talvez eu não estivesse tão preparado quanto agora. Cheguei a um grande clube que tem acrescentado muito na minha carreira nesse pouco tempo que estou lá. Pepê já vinha nesse crescimento no Grêmio quando eu estava lá. Logo-logo ele também estará nos gramados europeus”, projetou.