Grêmio confirma que Jean Pyerre testou positivo para Covid-19

O Grêmio confirmou na tarde deste sábado que o jogador Jean Pyerre testou positivo para Covid-19. Em novo cumprimento de protocolo estabelecido pela CBF, visando a segurança sanitária de atletas, comissão técnica, funcionários e equipe de apoio para a prevenção da Covid-19, o clube realizou mais 69 testagens, dos quais 68 negativos e um resultado positivo.

Do total das coletas realizadas na última quinta-feira (1) - com resultados confirmados neste sábado (3) -, pelo método RT-PCR, apenas o atleta Jean Pyerre testou positivo. O meia-atacante está isolado, assintomático e cumprirá quarentena de 15 dias conforme determinação do Departamento Médico gremista.

Os exames visam a aptidão dos atletas para nova rodada do Campeonato Brasileiro, o Grenal 428, que ocorre neste sábado, na Arena, 17h

Jean Pyerre fazia, nessa última semana, trabalho individual com o preparador físico Márcio Meira. O atleta estava em fase de transição da fisioterapia para o campo, após ter se recuperado de lesão, fato que ainda o impossibilitava ser relacionado pelo técnico Renato Portaluppi.

Desde maio, quando iniciaram os protocolos estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol, Federação Gaúcha de Futebol e Conmebol, o Grêmio já totalizou 2088 testes em atletas, comissão técnica e funcionários envolvidos com o departamento de futebol profissional.

O Grêmio informa que nas partidas em casa, os resultados dos exames PCR serão divulgados junto com a chegada do time na Arena. Já para os compromissos fora de Porto Alegre, as testagens serão anunciadas antes das viagens.