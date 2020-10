Grenal 428 marca o sexto clássico do ano

Pela sexta vez no ano, Grêmio e Inter se enfrentarão, protagonizando o maior clássico do Rio Grande do Sul. Após três confrontos pelo Campeonato Gaúcho e dois pela Libertadores da América, os rivais entram em campo neste sábado (3), às 17h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora seja o jogo menos importante de todos, o Grenal 428 já está repleto de significados.

O confronto na Arena pode manter a hegemonia gremista, que já totaliza 10 jogos de invencibilidade - seis empates e quatro vitórias. Além disso, o Tricolor não pode mais tropeçar no Nacional, já que ocupa a 15ª colocação e está a apenas dois pontos da zona do rebaixamento.

Já no meio-campo, as incertezas são as voltas de Maicon e Jean Pyerre. Ambos já estão treinando com o grupo, mas não tem o retorno certo, ainda mais se tratando de um jogo como o Grenal. A tendência é de que Lucas Silva forme a linha de três volantes ao lado de Matheus Henrique e Darlan, com a possibilidade de Maicon sair jogando.

A provável escalação gremista pode ter Vanderlei; Orejuela, Rodrigues (Paulo Miranda), David Braz e Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Alisson e Pepê. Diego Souza. A curiosidade neste duelo é que Portaluppi ainda não perdeu comandando o Grêmio na Arena. São dez partidas, com seis vitórias e quatro empates.

Já o desafio do Inter é um pouco maior: pôr fim aos dez clássicos sem comemorar uma vitória. Sem falar, é claro, que o técnico Eduardo Coudet ainda não venceu um Grenal desde que assumiu o time. Um triunfo sobre o maior rival traria a tranquilidade necessária para a sequência do trabalho e para devolver a confiança ao grupo de jogadores.

Saravia, que rompeu os ligamentos do joelho direito A última dor de cabeça para o comandante argentino foi a baixa dee está fora do restante da temporada. O substituto direto, Rodinei, foi diagnosticado com coronavírus e pode não estar à disposição. Uma nova bateria de exames será feita para avaliar as condições do atleta. Caso não tenha como entrar em campo, o jovem Heitor será mantido na lateral-direita. Na zaga, Moledo segue formando dupla com Cuesta, já que Zé Gabriel está suspenso.

No meio-campo, Edenilson volta ao time, formando o setor ideal do Colorado, ao lado de Lindoso, Boschilia e Patrick. Uendel, recuperado da Covid-19, volta e briga com Moisés pela lateral-esquerda. O Colorado pode ter Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Moledo, Cuesta e Moisés (Uendel); Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.