Copa do Brasil: Grêmio pega o Juventude e Inter encara o Atlético-GO nas oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na manhã desta quinta-feira (1) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio irá encarar o Juventude, em um clássico gaúcho, enquanto o Inter encarará o Atlético-GO.

Enquanto o Tricolor busca o sexto título (foi campeão em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), tentando se igualar aos mineiros do Cruzeiro, maiores campeões do torneio, o Colorado corre atrás do bicampeonato da competição (foi campeão em 1992). O Juventude, campeão em 1999, também busca seu segundo título. Como estão na Libertadores da América, Grêmio e Inter entram na disputa diretamente nas oitavas.

Confira todos os confrontos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil:

Juventude x Grêmio

Atlético-GO x Inter

Santos x Ceará

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG

Um novo sorteio ainda nesta quinta-feira irá definir a ordem das partidas, apontando os mandantes dos jogos de ida e volta.