Porto faz proposta por Pepê, mas direção esfria interesse

Everton, vendido ao Benfica, de Portugal As vitórias e a recuperação do Grêmio nos últimos jogos têm um nome: Pepê. O atacante de 23 anos superou a pressão de substituir, e vem marcando gols importantes para o time de Renato Portaluppi. Com as boas atuações, já há interessados em comprar o atleta. E o destino de Pepê pode ser o mesmo de Cebolinha: o futebol português, só que o clube é o Porto.

De acordo com o jornal lusitano O Jogo, o Dragão vem forte para levar o jogador gremista. A publicação traz na capa a manchete de que o clube português chegaria com uma proposta de € 15 milhões (R$ 99 milhões), deixando o Tricolor com um percentual de 10% a 20% em uma futura negociação. O presidente Romildo Bolzan Júnior já indiciou que não é o momento para a saída de Pepê, esfriando o negócio. O Grêmio possui 70% dos direitos do atleta.

Enquanto isso, Portaluppi já começa a pensar no Grenal 428, no próximo sábado (3), pelo Brasileirão. Sem Kannemann e Geromel, com Covid-19, a dúvida é quem será a dupla de zaga com David Braz: Rodrigues ou Paulo Miranda. No meio-campo, Lucas Silva está de volta e briga por uma vaga com Robinho. Os retornos de Maicon e Jean Pyerre seguem em aberto. A tendência é de que ambos fiquem à disposição para a partida.