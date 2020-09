Inter: Saravia está fora do restante da temporada

Se não bastassem os problemas técnicos e políticos, o Inter teve, nesta quarta-feira (30), uma péssima notícia dentro das quatro linhas. O clube confirmou a lesão de Enzo Saravia e o lateral-direito não atua mais nesta temporada. Ele rompeu os ligamentos do joelho direito e passará por uma cirurgia nos próximos dias.

no empate sem gols com os colombianos. Paolo Guerrero também sofreu o mesmo problema. Saravia se chocou com o jogador do América de Cali, aos 11 minutos do primeiro tempo,O técnico Eduardo Coudet já havia comentado na entrevista coletiva que o problema do conterrâneo seria grave. Saravia é o segundo jogador do grupo que está fora do restante da temporada. Em agosto,

A direção colorada já estava em tratativa com o Porto para que o jogador permanecesse mais tempo no próximo ano. O lateral da seleção argentina já havia disputado 16 jogos com a camisa do Inter. O clube não irá ao mercado e Coudet trabalhará com Rodinei e Heitor, além de jovens da base: Lucas Mazetti, 19 anos, e Vinícius Tobias, de apenas 16 anos.

Aliás, já são dez partidas de invencibilidade do Grêmio. A delegação retornou da Colômbia na madrugada desta quarta-feira e chegou no fim da manhã, partindo direto para o CT Parque Gigante para treinar. Agora, o foco do time de Coudet é o Grenal pelo Campeonato Brasileiro, sábado (3), às 17h, na Arena. Este será o sétimo clássico do ano e o Inter ainda não venceu.

Para o sábado, Edenilson volta à equipe. Na zaga, Rodrigo Moledo segue entre os titulares, já que Zé Gabriel cumpre suspensão pela expulsão no empate com o São Paulo. Sem Saravia e com Rodinei com Covid-19, Heitor ganha sequência e fará seu terceiro jogo como titular. Uendel também está de volta, após testar negativo para o coronavírus.