Inter empata com América de Cali e classifica o Grêmio

Antes de a bola rolar, a escalação do técnico Eduardo Coudet surpreendeu bastante, já que ele mudou peças em todos os setores do time, escalando muitos jovens. Entretanto, as alterações não resultaram em bom futebol. Nesta terça-feira, o Inter foi até a Colômbia e empatou sem gols com o América de Cali, pela 5ª rodada do Grupo E. O resultado acabou classificando o Grêmio. Agora, na última rodada, no próximo dia 22 de outubro, o Colorado precisa de apenas um empate com a Universidad Católica, no Chile, para avançar às oitavas de final.

A notícia ruim foi a saída de Saravia, logo aos dez minutos de jogo. O lateral se chocou com o adversário e saiu com dores no joelho direito. O jovem Heitor foi seu substituto. Um minuto antes, o América chegou assustando Marcelo Lomba. Léo Borges falhou na saída de bola. Batalla roubou e acionou Sierra, livre na área. O volante girou e bateu forte, mas o goleiro colorado segurou firme. A primeira meia hora de jogo mostrou ainda muito desentrosamento, principalmente, do meio-campo colorado. Muitos passes errados e lançamentos precipitados.

Se já não bastasse a preguiça, a lentidão e o desentrosamento do time, os minutos finais do primeiro tempo foi sob uma forte chuva, prejudicando ainda mais as equipes. Nem mesmo os dois minutos de acréscimo ajudaram o Inter a dar um chute a gol. Graterol não teve trabalho algum em 47 minutos.

A etapa final não começou bem para o Colorado. Enquanto aguardava a cobrança de uma falta do América, Leandro Fernández atirou o cotovelo para trás e acertou o rosto de Marlon Torres e acabou expulso, aos 12 minutos. Em seguida, os colombianos quase marcaram. Após cruzamento na área, Ramos cabeceou e Lomba salvou. Na sobra, Batalla chutou para fora.

Mesmo com um homem a menos, o Inter chegou pela primeira vez no gol adversário, trocando passes. Aos 31, Léo Borges rouba a bola e toca para Galhardo, que encontra Patrick, que chega chutando de primeira. A bola foi para fora, mas assustou Graterol. A resposta colombiana parou na trave. Aos 34, Sierra recebeu na entrada da área e bateu forte, acertando o travessão.

Os minutos finais não foram piores para os visitantes porque o adversário é limitado demais. O empate sem gols ficou de bom tamanho para o Inter que, mais uma vez, decepcionou.

Escalação

América de Cali: Graterol, Ureña (Cabrera), Torres, Segovia e Velasco; Paz (Jaramillo), Carrascal e Sierra; Arias, Batalla (Moreno) e Ramos. Técnico: Juan Cruz Real.

Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Moledo, Cuesta e Léo Borges; Lindoso, Nonato (Musto), Praxedes (Boschilia) e Patrick; Thiago Galhardo (Abel Hernández) e Leandro Fernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU).