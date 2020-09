Grêmio vence a La U e encaminha vaga nas oitavas de final

Deivison Ávila

O Grêmio voltou a vencer em casa e, praticamente, encaminhou a classificação às oitavas de final da Libertadores da América. Nesta terça-feira (29), o Tricolor recebeu a Universidad Católica, pela 5ª rodada do Grupo E, e venceu por 2 a 0. Após cinco jogos sem vitória na Arena, nem mesmo as ausências de Geromel e Kannemann, ambos diagnosticados com a Covid-19, atrapalhou os planos do técnico Renato Portaluppi, que contou com gols de Pepê e Rodrigues para derrotar os chilenos.