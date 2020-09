Libertadores: Contra La U, Grêmio busca encaminhar vaga nas oitavas

Campeonato Brasileiro o Grêmio não consegue engatar duas vitórias seguidas embalada pelo triunfo sobre o maior rival na semana passada Se no, hoje, às 19h15min, pela Copa Libertadores da América, a equipe comandada por Renato Portaluppi,, vai em busca dos três pontos diante da Universidad Católica, na Arena.

Para devolver a derrota sofrida aos pés da Cordilheira dos Andes , o Grêmio pode ter reforços importantes. Na zaga, Pedro Geromel deve retornar ao time após ter sofrido um desconforto muscular no jogo contra a própria La U, no dia 16 de setembro. Outro reforço deve ser Maicon. Fora da equipe há 15 dias, o volante não atua desde o empate com o Fortaleza, em casa, no dia 13. Já Jean Pyerre é o menos cotado para iniciar entre os titulares. Ele deve ser opção no banco de reservas tricolor.

A ausência confirmada é Lucas Silva. O volante recebeu o segundo cartão amarelo no clássico Grenal da semana passada e cumprirá suspensão automática. Com isso, a dúvida fica entre Maicon e Robinho. O Tricolor pode ir a campo com Vanderlei, Orejuela, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Darlan, Maicon (Robinho), Alisson e Pepê; Diego Souza.

Titular em 17 das 19 partidas que o time disputou desde o retorno do futebol, o meia Alisson falou da sequência pesada e das cobranças que os atletas vêm recebendo. "Acho que todos os clubes vêm oscilando. Ficamos bastante tempo parados e não temos muito tempo para trabalhar. O Renato sempre se preocupa com o lado humano, e o que a gente está passando acaba sendo desumano, jogando a cada três dias e sem tempo com a família", desabafou.

O torcedor gremista que quiser assistir o time em campo deve ser assinante da Conmebol TV. O canal de pay-per-view será o único a transmitir a partida contra os chilenos.