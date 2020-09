Grenal 427: Fora do estádio, torcedores do Inter e Grêmio não se calaram

Jornal do Comércio acompanhou o Grenal 427, no dia 23 O futebol está sem torcida presencial, mas os estádios não saem da vida dos torcedores, nem que seja para arriscar uma espiada no entorno, para depois terminar a sessão do clássico em frente à TV ou do celular. A reportagem doacompanhou o, do lado de fora do Beira-Rio e flagrou a paixão pelos clubes, até de quem normalmente, sem pandemia, não manifestaria.

"Sinto falta da muvuca do torcedor, do cheirinho do churrasquinho, dos gritos dos ambulante", admite a colorada e agente de trânsito em Porto Alegre Sheila Azevedo. O colega gremista Felipe Grimaldi, além de sentir falta do agito, lembrou do primeiro Grenal da Libertadores, em 12 de março, aquele dos oito expulsos.

VÍDEO: Do entorno do Beira-Rio ao sofá de casa, de olho no Grenal 427

"A gente tem menos trabalho sem a torcida, não é Sheila", constata Grimaldi, que também sente falta do agito.

No dia 3 de outubro, novo clássico, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, será travado na Arena, casa do Tricolor, e, de novo, os agentes poderão ter de trabalhar.

E o que dizer dos torcedores.

Os primos Lucas Antônio, administrador, e Ariadne Oliveira, profissional de Educação Física, tentaram despistar Guarda Municipal e Brigada Militar para chegar ao portão por onde o ônibus do Inter entraria o pátio do estádio, com bloqueio em todos os acessos.

"A gente tentou, mas a BM nos barrou. A gente só queria mostrar nosso amor e a taça", diz Lucas, que não escondia a frustração. "Já que não conseguimos chegar perto, que o Inter ganhe o Grenal. Ariadne e o primo voltaram para casa para assistir "do sofá" ao jogo, que acabaria com a derrota do Colorado.

"Trago a taça para todos os jogos da Libertadores desde 2010. espero que na Copa atual deixe ela de vez no Beira-Rio", projeta o administrador. Da tentativa de chegar perto - outros colorados conseguiram e fizeram côro na chegada do time de Eduardo Coudet -, os dois acabaram tendo de prestar esclarecimentos, mostrar documentos e ouvir do soldado da BM Tiago um conselho:

"Torcida só no sofá na frente da TV". O soldado, questionado sobre o time do coração, caprichou na lição para qualquer torcedor Vieira que se aproxime do estádio, seja o Colorado ou da Arena Grêmio.

"Sou torcedor da vida."

Ali mesmo, uma hora e meia antes do jogo, que começaria às 21h30min, o repórter da rádio Grenal xxx, tentava transmitir a única muvuca possível, de poucos torcedores. "

Enquanto fulano não tinha credencial para entrar, fotógrafo Alexandre Schneider. da agência Getty Images, chegou puxando mala pequenas com rodinhas, guarnecendo seu equipamento. "Para conseguir estar aqui, fiz o teste da Covid-19 de RT-PCR, que deu negativo. Achava até que já tinha pego o vírus, porque estou sempre viajando para cobrir campeonatos".

Schneider diz que sem torcida "é muito estranho, muito estranho". "O futebol perde a magia. O caldeirão que se forma com estádio lotado dá uma adrenalina, isso afeta nosso trabalho", garante o fotógrafo, veterano em Copa do Mundo, Libertadores e competições nacionais

"A torcida é o 12º jogador", lembra o comerciante aposentado e colorado Costamilan.

"Já tinha feito check-in para este jogo lá em março. Esta hora, 19h30min, estaria lotado aqui na frente", recorda o comerciante, que foi dar uma caminhada com a mulher e, claro, fez questão de incluir o Beira-Rio no roteiro. "Vou para casa assistir", avisou, apressando o passo, pois os dois residem no bairro Azenha.

O comerciante Aldemir Chaves levou as iflhas e a esposa para a calçada perto do estádio. "Queria entrar no estádio, vim de Curitiba. Agora vamos voltar ao hotel e assistir de lá", consola-se Chaves. "Mesmo só chegando perto (estádio) já arrepia".

O fiscal de comércio Paulo Azambuja, e mais o colega Bruno Bampi tinham uma missão antipática, aos olhos de quem tentasse fazer aglomeração em bares para assistir ao jogo. Mas antes de retomar a ronda, na calçada da avenida Padre Cacique, revelou: "Sou colorado, é muito triste ver isso tudo aqui vazio."

Duzentos metros dali, no posto de combustível em frente ao estádio, o frentista Reger Dutra e os colegas já circundavam um nicho na lateral das bombas de abastecimento. Minutos antes do apito dentro do estádio, eles já acompanhavam a transmissão do SBT, em TV aberta, pela telinha do smartphone. O som alto das vozes dos locutores se misturava ao barulho de apitos e vozes que vazava do Beira-Rio.

"Quando der gol, vamos saber antes da televisão, porque as luzes externas do estádio se acendem", conta o frentista, que, em dias normais de jogos com o fluxo da torcida, estaria guardando carros que tomam conta dos espaços do posto. "A gente fecha as bombas e fica cuidando para não ter arranhão em veículos", explica.

"Agora está tudo vazio, mas assim podemos assistir ao jogo", comemora, soltando uma gargalhada. O trio de colorados, sentado em frente ao pedestal onde o celular é instalado, ganha a companhia de um quatro frentista, que chega provocando: "O Grêmio vai ganhar por 2 a 0".

"Não, o Tricolor vai marcar primeiro, o Inter vai empatar e depois fará o segundo, liquidando a partida por 2 a 1", previu Reger, que foi derrotado, vendo antes de torcedores em casa verem Pepê assinalar o gol da vitória.

Da frente do estádio à sala de estar de casa, acomodado no sofá, com direito a petiscos e uma cervejinha. Foi assim que o engenheiro civil Matheus Bier deu início à sessão da noite de quarta-feira ligado na TV e no clássico, na residência da família no bairro Auxiliadora.

"O Grêmio não vem de boa fase, se empatar já sai no lucro", analisou Bier.

Longe de Bier, André Gonçalves com o filho Lorenzo, no bairro Santana, estavam mega empolgados na largada. "É o novo jeito de torcer na pandemia, na frente da televisão", resume Gonçalves.

No intervalo do primeiro para o segundo tempo, Bier elevou a confiança no time de Renato Portaluppi e já considerava que um gol seria merecido pelo desempenho do grupo.

Lorenzo era o mais decepcionado com a desenvoltura em campo. Aos 10 anos, o garoto indicou os problemas do Colorado. Crente que o jogo podia mudar em favor do Inter, o torcedor revelou o segredo da esperança: "Tomei bastante água abençoada",. "Água abençoada da Igreja filho", confirmou Gonçalves.

Fim de Grenal, Bier não resistiu e tirar uma casquinha: "É sempre bom ganhar, ainda mais do nosso rival."

Para o clássico de sábado, na Arena, a mesma agitação é esperada. Como é na Arena, pai e filho não iriam. Já Bier, que é sócio do Grêmio e tem entrada liberada, vai repetir a torcida, sentado no sofá da sala.