Após disputa de liminares, Palmeiras e Flamengo empatam em 1 a 1 pelo Brasileirão

Depois de uma batalha nos tribunais , Flamengo e Palmeiras foram a campo na tarde deste domingo (27), no Allianz Parque, em São Paulo. A partida só foi confirmada cerca de dez minutos antes do horário marcado, após decisão do ministro Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), derrubar as duas liminares que impediam a realização da partida. A confusão tem como origem o surto de Covid-19 no Flamengo, com cerca de 40 profissionais infectados, entre jogadores e funcionários. Dentro de campo, o jogo terminou em 1 a 1.

Depois de um primeiro tempo sofrível, com poucas chances de lado a lado, os momentos de emoção se concentraram na etapa final. O gol palmeirense aconteceu aos 10mins da etapa final. Uma das promessas do Verdão, Patrick de Paula chutou de fora da área e a bola desviou na defesa flamenguista antes de entrar. O empate aconteceu pouco mais de um minuto depois: em cruzamento de Arrascaerta, Pedro surgiu na área para concluir.

O Flamengo voltou do Equador, onde enfrentou o Independiente Del Valle pela Libertadores da América, com pelo menos 36 pessoas infectadas pelo Covid-19, sendo 19 jogadores. Diante do quadro, a direção do clube manifestou disposição de que o jogo contra o Palmeiras fosse adiado, o que foi rejeitado pelo clube paulista e pela CBF. Foi essa indefinição que disparou uma sequência de liminares durante o final de semana.

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) concedeu duas liminares que impediam a realização do jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Sindeclubes, entidade que reúne funcionários dos clubes do Rio de Janeiro, entrou com pedido de suspensão da partida na sexta-feira (25), alegando que colocava em risco a saúde dos funcionários. Em paralelo, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro (Saferj) solicitou uma liminar no mesmo sentido.

O pedido da Saferj foi concedido, na manhã deste domingo, pelo juiz Filipe Olmo, o mesmo que havia acatado, em caráter liminar, a solicitação do Sindeclubes. Sua decisão, porém, desagradou os dirigentes flamenguistas, na medida em que proibia os jogadores de treinar ou jogar por 15 dias, sob pena de multa de R$ 10 milhões por partida e R$ 1 milhão pelo descumprimento da medida. O clube carioca tem novo confronto com o Independiente Del Valle marcado para quarta-feira (30), no Maracanã, e a situação poderia criar problemas para a participação flamenguista na Libertadores. Mais cedo, a desembargadora Maria Helena Motta indeferiu recurso da CBF e decidiu manter o adiamento obtido pelo Sindeclubes.

O pedido da CBF junto ao TST era a última tentativa para garantir a disputa do jogo. Sem entrar no mérito das alegações feitas por Sindeclubes e Saferj, Vieira de Mello Filho considerou que o TRT-RJ "excedeu os limites da competência territorial" e não poderia determinar a suspensão de uma partida que aconteceria em São Paulo.

Diante da indecisão, todo o ritual pré-jogo das equipes foi mantido. A delegação do Flamengo viajou a São Paulo e se hospedou em um hotel. Ameaçou ir ao Allianz Parque mais cedo neste domingo, desistiu, e só entrou no ônibus por volta das 15h15, cerca de 45 minutos antes do horário marcado para o início do confronto. No fim das contas, a partida começou com 20 minutos de atraso.