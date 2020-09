Em jogo difícil e com um a menos, Inter fica no empate contra São Paulo

Depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão, e com o peso do fracasso no Grenal da Libertadores no meio de semana, o Inter foi a campo neste sábado (26) precisando dar uma resposta ao torcedor. A vitória, porém, não veio: em um jogo difícil, no qual a equipe esteve muito tempo com um jogador a menos, o Colorado precisou contentar-se com um empate em 1 a 1 com o São Paulo. O resultado mantém o time de Eduardo Coudet entre os líderes, mas não chega a apagar as críticas que envolvem o trabalho do treinador.

Apesar de ocuparem boas posições na tabela, os dois times foram a campo pressionados por maus resultados recentes. E o jogo começou agitado, como se poderia esperar. Antes dos três minutos, tanto o São Paulo (com Luciano) quanto o Inter (com Thiago Galhardo) já tinham tido oportunidades. Os dois times marcavam adiantado, o que resultou em muitas disputas de bola.

Em um jogo de equilíbrio, coube ao artilheiro do Brasileirão abrir os caminhos, aos 20mins. Na desatenção da defesa são-paulina, cruzamento de Moisés na medida, Thiago Galhardo de cabeça e 1 a 0 no placar.

A reação, porém, veio rápido - e com outro artilheiro. Aos 25, Pablo desviou cobrança de falta do Reinaldo pela direita e a bola sobrou para Luciano, que só encostou para empatar.

O São Paulo fez uma mudança no intervalo, colocando Brenner no lugar de Pablo, e iniciou a segunda etapa pressionando o Inter. Antes dos 3mins, Marcelo Lomba já tinha realizado duas importantes defesas. Com mais mobilidade, e povoando o meio-campo, o time de Fernando Diniz criava dificuldades para o Colorado.

A expulsão de Zé Gabriel, após carrinho duro em Igor Gomes aos 15mins, complicou ainda mais a situação. A partir daí, o Inter colocou-se na posição de contra-ataque, enquanto a equipe paulistana tinha a bola e chegava com volume ao ataque. Faltava, porém, objetividade, e o Colorado conseguiu segurar pelo menos um ponto no Beira-Rio.

A tensão dos últimos dias refletiu em mudanças na direção. O presidente Marcelo Medeiros anunciou, na sexta-feira, a demissão do vice de futebol Alessandro Barcellos - que deverá estar ao lado da oposição nas eleições dentro do clube, que ocorrem em novembro. Em desagravo, outros integrantes da direção, como Humberto Busnello, Flávio Ordoque e Nelson Pires, entregaram seus cargos.

BOX ESCALAÇÕES

INTER (1) - Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Musto (Praxedes), Edenilson, Marcos Guilherme (Rodrigo Moledo) e Boschilia; Abel Hernández (Rodrigo Lindoso) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

SÃO PAULO (1) - Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo (Paulinho Bóia) e Reinaldo; Tchê Tchê (Vitor Bueno), Daniel Alves e Igor Gomes; Gabriel Sara (Tréllez), Pablo (Brenner) e Luciano (Hernanes). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).