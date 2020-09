Japão: primeiro-ministro se diz determinado a realizar Olimpíada em 2021

O novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, diz que está determinado a realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo verão do Hemisfério Norte como "prova de que a humanidade derrotou a pandemia". Os jogos deste ano foram adiados por causa do surto do novo coronavírus que se espalhou pelo mundo e ainda há dúvidas generalizadas sobre o seu futuro. Yoshihide Suga disse em um discurso neste sábado para a Assembleia Geral da ONU em Nova York que "não medirá esforços para recebê-los em jogos que são seguros e protegidos".