Alessandro Barcellos não é mais vice de Futebol do Inter

Alessandro Barcellos não é mais o vice-presidente de Futebol do Inter. Em nota, o clube comunicou o desligamento de Barcellos, do vice-presidente de Marketing e Mídia, Nelson Pires, e do vice-presidente de Administração, Victor Grunberg. Estes e outros dirigentes são de grupos opostos ao do presidente Marcelo Medeiros.

na quinta-feira, recebeu a informação de que havia um candidato de oposição dentro da sua própria administração. Durante pronunciamento sobre a decisão nesta sexta-feira (25), no Beira- Rio, o mandatário informou que,Em reunião, todos os integrantes do conselho de gestão desconheciam o documento e entenderam que os cargos deveriam ficar à disposição.

Medeiros salientou que a presidência do clube não poderia ser a última a ser informada. Barcellos disse que colocaria seu cargo à disposição, mas não iria se retirar. Até que Medeiros o demitiu. O dirigente ocupava o cargo na gestão do futebol desde 2017, no entanto, fazia parte da pasta de Administração e, em dezembro de 2019, passou para o Futebol, quando substituiu Roberto Melo.

“O Inter é maior que a política. Vou sempre levar o Alessandro como amigo pro resto da vida, mas a forma como se deu, não foi correta. O presidente tem que ser comunicado”, resumiu Medeiros.