Vitória no Grenal traz paz que Portaluppi precisava no Grêmio

Bateu o arquirrival por 1 a 0, no Beira-Rio, pela Libertadores, fechando 10 de jogos de invencibilidade em Grenais. O técnico Renato Portaluppi voltou a respirar aliviado no Grêmio. Vivendo sob pressão nas últimas semanas, com direito até a protesto da torcida, o treinador soube buscar as soluções no time para vencer o rival mais uma vez. E não foi qualquer vitória.

A missão do treinador gremista é repetir a mesma mobilização no Brasileirão. Para voltar a vencer, ele recorreu a rápidas adaptações no time. Portaluppi explicou que tem à disposição quatro esquemas táticos, que podem ser usados a qualquer momento. "Muita gente não percebeu ainda. Às vezes tenho que modificar pelas ausências de jogadores. E, mesmo assim, estamos reinventando a cada partida", explicou.

O Tricolor superou cinco desfalques, incluindo o volante Maicon e o atacante Jean Pyerre, considerados peças-chave. Além deles, ficaram de fora David Braz, Paulo Miranda e Pedro Geromel. Pepê, autor gol da vitória sobre o Inter, deve ser preservado diante do líder Atlético-MG, neste sábado (26), às 21h, no Mineirão. Na próxima terça-feira (29), o Tricolor recebe o Univerdad Católica, pela Libertadores. Kannemann também pode ficar de fora da viagem para Belo Horizonte.