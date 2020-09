Clima esquenta no futebol e na política do Inter

O clima no Inter não está efervescente apenas dentro das quatro linhas. Do lado de fora, na parte política, o ambiente não é dos melhores. A informação é de que o vice de futebol, Alessandro Barcelos, pode deixar o cargo para concorrer à presidência como candidato da oposição, em dezembro. Claro que esse burburinho não agradou o presidente Marcelo Medeiros. Caso Barcelos não peça para sair, Medeiros o demitirá.

Se não bastasse a falta de vitórias e as atuações/escalações contestadas do time de Eduardo Coudet, a política teria entrado no vestiário colorado. Nesta quinta-feira (24), em coletiva, Barcelos falou sobre a importância de retomar os bons resultados, com a comissão que está à frente da equipe. Em relação às questões políticas, ele desconversou e afirmou que está a serviço do Inter. O curioso é que Medeiros convocou uma coletiva para a manhã desta sexta-feira (25).

O vice de futebol bancou a manutenção de Coudet e disse que é preciso retomar o trabalho que já foi feito. "Temos que entender, mais uma vez, que é possível e necessário virar essa chave, e buscarmos já no sábado (26) uma vitória, que nos manterá nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro", planeja.

derrota no Grenal pela Libertadores da América Sobre as cobranças em relação à, Barcelos contou que ocorreu uma reunião entre o departamento de futebol e os jogadores nesta quinta-feira. "Nos reunimos aqui no CT, eu, Rodrigo Caetano, toda a comissão técnica e os jogadores. Tratamos muito da forma que deixamos de executar algumas performances e algumas entregas", detalhou.

Neste sábado, às 19h, o Inter recebe o São Paulo. Com um jogo a mais que a maioria dos primeiros colocados, a equipe precisa vencer um adversário direito da parte de cima da tabela. Alguns atletas que ficaram de fora do Grenal devem seguir se recuperando, já que o time viaja para a Colômbia no domingo (27). Na próxima terça-feira (29), o Colorado encara o América de Cali pela Libertadores.