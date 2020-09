Grenal 427 pela Libertadores terá transmissão em TV aberta

O confronto entre Inter e Grêmio, nesta quarta-feira (23) , às 21h30min, no Beira-Rio, terá transmissão pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) no Rio Grande do Sul, que recentemente adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores da América em tevê aberta. Outra opção para assistir o Grenal 427, válido pela 4ª rodada do Grupo E, é pela Conmebol TV, canal fechado com transmissão nas principais tevês a cabo, no formato pay-per-view.

Este será o quinto clássico da temporada. O Grêmio ainda não perdeu este ano, aliás, o time do técnico Renato Portaluppi defende uma invencibilidade de dois anos ou nove jogos. A última derrota foi em setembro de 2018. Já o Colorado vai em busca do primeiro triunfo do técnico Eduardo Coudet. O Comandante argentino perdeu três duelos pelo Gauchão e empatou o confronto pela 2ª rodada do torneio continental, dia 12 de março, na Arena.

A provável escalação do anfitrião Inter para esta noite tem Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Musto, Lindoso, Nonato (Marcos Guilherme) e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Já o Grêmio pode ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann (Ruan) e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Matheus Henrique, Alisson e Pepê (Robinho); Diego Souza.