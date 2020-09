Grenal 427: Grêmio e Inter voltam a duelar pelo Continente

Inter e Grêmio entram em campo buscando a vitória, mas com objetivos diferentes. Hoje à noite,A vitória para o Colorado representa a quebra de nove Grenais sem vitória. Em caso de triunfo em sua casa, os três pontos praticamente encaminham a classificação à fase de mata-mata, além de ser a primeira vitória do técnico Eduardo Coudet diante do maior rival.

manutenção da hegemonia regional pela primeira vez em quatro anos, o técnico Renato Portaluppi teve seu trabalho contestado. Do outro lado, o Tricolor vai em busca da, já que não perde há dois anos para o coirmão. O momento é de questionamentos e,Uma vitória sobre o Inter, além de trazer a tranquilidade ao grupo gremista, evita que a equipe precise vencer as outras duas partidas - diante da Universidad Católica, do Chile, e do América de Cali, da Colômbia.

Coudet tem uma gama de opções para escalar o meio-campo colorado. Patrick deve ser a baixa para o duelo continental. O volante sentiu um desconforto muscular na coxa direita na última partida do Brasileiro. Ele será dúvida até momentos antes de a bola rolar. Caso não atue, o jovem Praxedes é o mais cotado para iniciar jogando. As outras possibilidades estão na presença de Musto ou de um jogador um pouco mais ofensivo, como Nonato.

Dessa forma, o Colorado pode ir a campo no Grenal 427 com Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Nonato (Musto), Praxedes e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Quem tem uma chance remota de sair jogando é D'Alessandro. Caso o gringo atue, será o jogo de número 500 com a camisa do Inter.

Já o Grêmio tem a chance de passar de equipe descaracterizada para uma quase titular. Portaluppi terá os retornos certos de Kannemann e Pepê, que já teriam treinado na segunda-feira (21). Geromel pode aparecer entre os titulares, mas a certeza só sairá uma hora antes do apito inicial. Jean Pyerre também pode ser liberado e, pelo menos, virar opção no banco de reservas.

empatou em 1 a 1 com o Palmeiras A tendência é que o Tricolor repita a formação que, pelo Brasileirão, mantendo os três volantes. Caso Pepê não atue, Portaluppi te tem a opção de colocar Robinho no meio-campo. Uma possível escalação gremista teria Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann (Ruan) e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Matheus Henrique, Alisson e Pepê (Robinho); Diego Souza.

No mesmo horário, na Colômbia, o América de Cali recebe os chilenos da Universidad Católica.