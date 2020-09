Grêmio evita derrota para o Palmeiras e empata o sétimo jogo na competição

O que se desenhava como mais uma derrota no Campeonato Brasileiro se tornou mais um empate na competição. No clássico dos times que mais empataram até aqui, o Palmeiras saiu na frente, mas o Tricolor buscou a igualdade nos acréscimos da etapa final. Já são sete jogos que terminam empatados para os gaúchos. Os paulistas chegaram ao sexto empate. Agora, a equipe de Renato Portaluppi tem o Inter pela frente, no Beira-Rio, pela 4ª rodada da Libertadores da América.

O primeiro tempo foi um pouco sofrível de assistir. Mesmo como mais posse de bola e criação, os donos da casa ficaram longe de dominar a partida. Repleto de desfalques, Robinho entrou bem no meio-campo. Usando bem os lados do campo, o ex-palmeirense Diogo Barbosa foi bastante acionado. A melhor chance gremista saiu aos 15 minutos, em cobrança de falta de Lucas Silva, mas Weverton espalmou. Aos 38, Alisson chegou com perigo, mas Felipe Melo tirou para escanteio.

O jogo não melhorou no segundo tempo. O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu algumas mudanças no Verdão o que deu mais qualidade aos visitantes. Ainda que não merecesse marcar, aos 25 minutos, após troca de passes entre Wesley e Viña do lado esquerdo, o cruzamento saiu certeiro para Raphael Veiga emendar de primeira e fazer um belo gol.

Nos minutos finais, o Palmeiras recuou bastante em busca do empate e pagou caro por isso. Aos 46 minutos, um escanteio terminou com a cabeça certeira de Ferreirinha, que havia entrado na reta final do duelo. O empate representou melhor um confronto ruim entre dois times que ainda não tiveram uma boa sequência no Brasileirão. No próximo sábado, o Grêmio viaja até Belo Horizonte para enfrentar o líder Atlético-MG.

Escalação

Grêmio

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Ferreira), Darlan (Isaque), Matheus Henrique, Robinho (Guilherme Azevedo) e Alisson; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Ramires (Wesley), Gabriel Menino (Bruno Henrique), Danilo, Raphael Veiga (Vitor Hugo); Willian (Luiz Adriano), Rony (Gabriel Veron). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).