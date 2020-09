Grêmio repete más atuações e perde para a Universidad Católica

Nos últimos seis jogos, são três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. A má fase e a atuação precária se repetiram também na Libertadores da América. Nesta quarta-feira (16), o Grêmio não se achou em campo e acabou derrotado pela Univerdiad Católica por 2 a 0, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O tropeço aos pés da Cordilheira dos Andes coloca fogo no segundo clássico Grenal pelo torneio continental, na próxima semana. O Tricolor acabou a 3ª rodada, com quatro pontos, três atrás do líder Inter.

A primeira etapa do Grêmio foi uma das piores apresentadas nos quatro anos de Renato Portaluppi no comando do time. Se não bastassem os desfalques por lesão, os jogadores escolhidos foram muito abaixo do esperado. Para piorar, Pedro Geromel, com lesão muscular, precisou ser substituído por Rodrigues. Um pouco antes, Fuenzalida já havia acertado a trave de Vanderlei.

Dois minutos depois da saída do camisa 3, os chilenos abriram o marcador. Rebolledo foi ao fundo pela esquerda e levantou na área. Lezcano desviou e a bola se apresentou para Zampedri, que dominou e bateu forte para marcar. Tonto como um boxeador nas cordas, o time de Portaluppi levou o segundo. Aos 45, Aued lançou nas costas de Rodrigues, Pinares dominou dentro da área, deu um balãozinho em Vanderlei e tocou para o gol vazio de cabeça.

O cenário seguiu sombrio no segundo tempo para o Tricolor. Fisicamente desgastado e tecnicamente capenga, o Grêmio não conseguiu criar nada. Nem mesmo as entradas de Robinho, Ferreira, Rildo e Guilherme Azevedo conseguiram mudar a partida.

Aos 18, a Católica quase ampliou: Lezcano encontrou Aued na entrada da área, mas o meio-campista bateu para fora. Três minutos depois, Zampedri não marcou o terceiro porque Cortez evitou o chute dentro da área. Para piorar ainda mais as coisas, aos 40, David Braz dominou mal, tentou chutar a bola e acertou um jogador da La U. Cartão vermelho para o defensor gremista. A derrota não foi pior porque os chilenos desperdiçaram muitas chances.

Escalação

Universidad Católica

Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Pinares (Marcelino Núñez), Saavedra (Francisco Silva) e Aued; Lezcano (Munder), Zampedri (Valencia) e Puch (Buonanotte). Técnico: Ariel Holan.

Grêmio

Vanderlei; Orejuela, Geromel (Rodrigues), David Braz e Cortez; Darlan (Guilherme Azevedo), Matheus Henrique, Alisson (Rildo), Isaque (Ferreira) e Luiz Fernando (Robinho); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)