Libertadores da América: com seis baixas, Inter encara o América de Cali no Beira-Rio

O Inter volta a campo pela Libertadores da América tentando repetir os melhores momentos que levaram o time à liderança do Brasileirão. Nesta quarta-feira (15), às 19h15min, o Colorado recebe os colombianos do América de Cali, no Beira-Rio. Uma vitória pode encaminhar a classificação do time de Eduardo Coudet, que não poderá contar com diversos jogadores.

A punição da Conmebol pela confusão no clássico Grenal pela 2ª rodada atingiu em cheio o time titular. Ao todo, são seis jogadores de fora: Moisés (quatro jogos), Edenilson (três jogos), Cuesta e Praxedes (um jogo). Além deles, Marcos Guilherme e Musto estão suspensos pelo segundo cartão amarelo.

Para a zaga, Coudet manda o experiente Moledo para substituir Cuesta. Na lateral-esquerda, Uendel assume a vaga de Moisés. No meio-campo, Nonato pode entrar no lugar de Edenilson. A principal dúvida está entre o jovem Johnny e Lindoso. Já no ataque, a surpresa pode ser a presença de Abel Hernández. O meia D'Alessandro também é opção para iniciar a partida na vaga do uruguaio.

Quem fará sua estreia com a camisa colorada no torneio continental é o argentino Saravia. Nas duas primeiras rodadas, ele estava no banco, na reserva de Rodinei. Dessa forma, o Inter pode ir a campo com Marcelo Lomba; Saravia, Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Johnny (Lindoso), Nonato, Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

O América de Cali chega a Porto Alegre bem diferente do que iniciou o torneio. O técnico brasileiro Alexandre Guimarães deixou a equipe, e os jogadores Michael Rangel, Matías Pisano, Zuluaga e Franco também saíram. Com apenas dois jogos disputados desde que o futebol voltou no país, a equipe deve ter Éder Cháux; Quiñones, Marlon Torres, Segovia e Velasco; Carrascal, Luis Paz, Carlos Sierra e Arias; Adrián Ramos e Duván Vergara.