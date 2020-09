Como Grêmio e Inter voltam para as disputas da Libertadores da América

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Inter e Grêmio retomam a disputa da Libertadores da América - maior e mais importante torneio do continente -, na quarta-feira (16), pelo Grupo E. Mais de seis meses depois da disputa do primeiro Grenal da história da competição, os times voltam a campo em momentos diferentes.

Essas baixas estão diretamente relacionadas na formação das equipes que entrarão em campo. No Beira-Rio, o Inter recebe os colombianos do América de Cali, às 19h15min. Já o coirmão viaja até o Chile para enfrentar o Universidad Católica, às 21h30min.

Com questionamentos sobre trabalho de Portaluppi e em momento instável, Grêmio sofre com lesões e baixas

o técnico Renato Portaluppi começar a ter seu trabalho questionado devido à atuação no Brasileiro. O atacante, vendido ao Benfica de Portugal, é uma lacuna na equipe Do lado tricolor,Dos nove jogos, venceu dois, perdeu um e empatou seis. Para a volta da Libertadores, a principal mudança em relação ao time que enfrentou o Inter em 12 de março é a ausência de Everton.- sua habilidade e criatividade são sentidas no elenco.

Diogo Barbosa Éverton, ex-São Paulo, chegou O lateral-esquerdo Caio Henrique também não faz mais parte do plantel. A reposição foi buscada no Palmeiras:. No ataque, Luciano saiu, e. Luiz Fernando foi contratado por empréstimo junto ao Botafogo. Ferreira, prata da casa, finalmente entrou em acordo com o clube e pode estrear no torneio.

Sem agradar, a direção rescindiu seu contrato O Grêmio também foi até Minas e trouxe Robinho e Thiago Neves. O primeiro está ganhando oportunidades e busca lugar entre os titulares. Já o camisa 10 foi inscrito, mas nem jogou pela Libertadores.. Thaciano, afastado, negocia ida para o Santos.

Outro ponto são as lesões. Para o retorno, Portaluppi não conta com Kannemann, Jean Pyerre, Guilherme Guedes e Pepê. E, por último, Maicon, que deixou o jogo contra o Fortaleza ainda no primeiro tempo e não viaja para o Chile.