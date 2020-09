Com um homem a mais, Inter perde para o Goiás no Campeonato Brasileiro

Deivison Ávila

Um time que quer ser campeão não pode desperdiçar pontos diante de uma equipe limitada como o Goiás. No enfrentamento entre o líder e o lanterna do Campeonato Brasileiro, melhor para o último colocado. Mesmo com um homem a mais desde os dois minutos de jogo, o Inter conseguiu perder por 1 a 0, neste domingo (13), no Estádio da Serrinha. A sorte do time de Eduardo Coudet que a maioria das equipes da ponta de cima da tabela também tropeçaram na 10ª rodada e o Inter manteve a liderança.