Inter volta a vencer e se isola na liderança

A abertura da 9ª rodada já tinha sido favorável para o Inter. E, nesta quinta-feira (10), no Beira-Rio, o time de Eduardo Coudet, após dois empates, se reencontrou com a vitória no Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Thiago Galhardo, o Colorado bateu o Ceará por 2 a 0. O triunfo deixou os gaúchos na liderança isolada da competição, três pontos à frente do segundo colocado. No domingo, às 18h, o time visita o Goiás.

O jovem Peglow ganhou a chance de estrear como titular, só que aos onze minutos, ele sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído por Sarrafiore. Um pouco antes, o Ceará quase abriu o placar. Após uma atrapalhada da defesa colorada, Cléber finalizou e Cuesta salvou em cima da linha.

Sem criatividade, o Inter só foi chegar com efetividade no gol adversário aos 36 minutos. Sarrafiore bateu forte da entrada da área para boa defesa de Prass. No rebote, Nonato chutou fraco para nova defesa do goleiro do Ceará. O lance parece que acordou o time.

Após este lance, o Colorado passou a ficar mais com a bola. Tanto que, aos 43, Edenilson cruzou rasteiro da direita e o artilheiro do Brasileirão foi mais rápido que a defesa e mandou para o fundo das redes. O atacante não comemorou em respeito ao ex-clube.

O Inter voltou mais ligado para o segundo tempo. Em duas oportunidades, Prass evitou que Edenilson aumentasse a vantagem dos donos da casa. Aos 26, foi a vez de Prass evitar o gol Boschilia. Só que aos 30, a defesa cearense cochilou, Boschilia roubou bola e tocou para Galhardo. O artilheiro do time e do campeonato driblou Prass com tranquilidade e tocou para o gol vazio. É a sexta partida seguida que o camisa 17 balança as redes adversárias - este foi o oitavo gol dele.

Os minutos finais foram de algumas tentativas do adversário, tentando descontar, enquanto que o Inter controlava a vantagem, aproveitando os espaços em contra-ataques.Patrick quase marcou o terceiro, mas Prass evitou a goleada.