Sem Cavani, Grêmio tenta reencontrar o caminho das vitórias

Com apenas uma vitória no Brasileirão, o Grêmio precisa se reencontrar treinador não terá seis titulares para enfrentar o Bahia O técnico Renato Portaluppi não está tendo uma vida fácil no último mês.com as vitórias para não ver o pelotão de cima disparar. Além disso, o, nesta quinta-feira (10), às 19h15min, na Arena Pituaçu.

O Tricolor não contará com a dupla de zaga Geromel e Kannemann, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além dos lesionados Victor Ferraz, Maicon, Jean Pyerre, Maicon e Pepê, todos com lesão muscular.

Com isso, o desafio se torna ainda maior. Precisando desesperadamente da vitória, Portaluppi deve ter Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson, Isaque e Everton; Diego Souza. Uma das mudanças possíveis é a entrada do jovem Darlan no lugar de Lucas Silva.

especulações sobre a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani. Nesta quarta-fera (9), o presidente Romildo Bolzan Júnior, em coletiva, falou do atual momento do time e dasEle confirmou contato com o jogador "tempos atrás", mas descartou qualquer negociação agora. A informação não partiu do clube e sim de um jornalista argentino que chegou a cravar a vinda do camisa 9 para Porto Alegre.

"Se Cavani fizer a opção de vida de jogar na América do Sul, até podemos conversar. Aí é o desejo do Grêmio, como de qualquer outro clube mundial. Se um dia o Cavani quiser aliar seu projeto pessoal com o esportivo, vamos tentar um grande projeto, com esforço do clube, torcida e patrocínios. A única forma é ele manifestando o desejo de vida. Não vejo como uma situação possível", disse Bolzan. Cavani está livre desde o encerramento de seu contrato com o PSG.