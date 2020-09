Inter precisa vencer para seguir na liderança do Brasileirão

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Bahia Se o Inter quer seguir brigando pelo título, chegou o momento de voltar a vencer. Nesta quinta-feira (10), às 19h15min, no Beira-Rio, o Colorado recebe o Ceará, pela 9ª rodada do Brasileiro. Após sofrer gols nos acréscimos nas últimas duas partidas, desperdiçando quatro pontos diante de Palmeiras e, o time de Eduardo Coudet precisa dos três pontos para seguir ponteando a tabela.

O técnico argentino pode mudar duas posições em relação ao time que empatou em 2 a 2 com o Bahia, no domingo (6). Depois de ficar de fora por uma questão contratual, Moisés está à disposição. Agora, Coudet tem que definir se ele retorna ou se Uendel receberá mais uma chance. O que pode pesar é o fato de Moisés estar suspenso na Libertadores, que volta na próxima semana.

Thiago galhardo, eleito o melhor jogador de agosto no Brasileiro. A outra dúvida é o aproveitamento de D'Alessandro. O camisa 10 também atuou no final de semana e tem a concorrência de Marcos Guilherme e Peglow por uma vaga no ataque, ao lado do artilheiroO provável time para enfrentar os nordestinos tem Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés (Uendel); Johnny, Edenilson, Boschilia e Patrick; D'Alessandro (Marcos Guilherme) e Thiago Galhardo.

A noite pode ter a estreia de mais um argentino: Leandro Fernández teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve estar no banco de reservas à disposição de Coudet. O uruguaio Abel Hernández, que estreou no domingo, também é opção.

O adversário chega repleto de desfalques. Além do técnico Guto Ferreira, expulso na derrota para o Santos na última rodada, o Ceará não terá dois atletas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e mais três expulsos diante do Peixe. O Vozão deve ir a campo com Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Gabriel Lacerda e Alyson; Charles, William Oliveira e Vina; Fernando Sobral, Mateus Gonçalves e Cléber.