Arrancada do Grêmio no Brasileirão preocupa torcedores

finais do Campeonato Gaúcho. A arrancada do Grêmio neste Campeonato Brasileiro é preocupante. Os números provam isso, mesmo que o aproveitamento seja um pouco melhor do que em 2019. Entretanto, o time de Renato Portaluppi, neste momento da competição, tinha duas vitórias (tabela 1). O que se pode afirmar, ainda, é que o desempenho nas primeiras oito rodadas desde que o treinador assumiu a equipe, em 2017, é decrescente (tabela 2) até o momento. É bom lembrar que o Grêmio tem uma partida a jogar - diante do Goiás, válida pela 6ª rodada -, já que teve asO ano de 2016 não foi contabilizado, porque o técnico chegou na segunda quinzena de setembro.

Já o aproveitamento ao final da competição é basicamente o mesmo, o que mostra uma linearidade da equipe. E claro que os títulos conquistados também avalizam o trabalho do eterno ídolo tricolor. Agora, o que aciona o sinal de alerta é que em outras temporadas, Portaluppi jogava a Copa do Brasil e a Libertadores simultaneamente ao Brasileirão. Neste ano, devido à pandemia, apenas o Nacional está em disputa.

A venda de Everton Cebolinha , jogador diferenciado do elenco, pode justificar a queda nos números. Nas outras temporadas, Portaluppi sempre tinha um jogador acima da média no elenco. Por exemplo, Arthur e Luan roubaram a cena em 2017. Já nos últimos dois anos, Cebolinha era a referência técnica. O problema é que a perspectiva é fraca: quem será o "novo craque tricolor"?

O que pode salvar mais uma temporada é a base gremista. Em 2017, Arthur surgiu para equilibrar o meio-campo. No ano passado, Matheus Henrique também jogou o fino da bola, o que o levou à seleção brasileira. Para este ano, Darlan, Jean Pyerre e Pepê podem se tornar os salvadores.

lesão muscular em setembro de 2019 afastou o meia dos gramados até o início desta temporada. Um capítulo especial para Jean Pyerre. O jogador apresenta todas as ferramentas para deslanchar. No entanto, umaNos últimos meses, um problema particular com o pai também tirou o foco da jovem promessa do clube. Agora, o torcedor quer saber quando Jean Pyerre definitivamente fará a diferença.

Outro ponto que também pode ser levado em conta é a questão contratações. Neste ano, pode-se afirmar que Diego Souza surpreendeu pelos gols marcados, mesmo com a grande maioria sendo no Gauchão. Além do atacante, Victor Ferraz e Orejuela também corresponderam. Agora, o "pacote" de atletas vindos do rebaixado Cruzeiro preocupa. Tirando Orejuela, Lucas Silva começou a ser questionado. Thiago Neves teve o contrato rescindido e Robinho ainda não teve uma sequência que se possa avaliar.